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Ximena Hoyos descarta un presunto romance con Mario Irivarren. (Foto: Composición)
Ximena Hoyos descarta un presunto romance con Mario Irivarren. (Foto: Composición)
Por Redacción EC

Tras ser señalada por haberse ido de viaje con Mario Irivarren, la actriz Ximena Hoyos dio la cara y aseguró que la seguirán viendo con el exintegrante de “Esto es guerra” ya que mantienen una amistad de varios años. Eso sí, descartó que entre ellos pueda existir alguna relación romántica.

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