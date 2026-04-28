Tras ser señalada por haberse ido de viaje con Mario Irivarren, la actriz Ximena Hoyos dio la cara y aseguró que la seguirán viendo con el exintegrante de “Esto es guerra” ya que mantienen una amistad de varios años. Eso sí, descartó que entre ellos pueda existir alguna relación romántica.

En entrevista con el diario Trome, Ximena Hoyos resaltó que es amiga de Mario Irivarren desde hace varios años y que a veces se olvida “lo famoso que es”. Eso sí, aclaró que seguirán viéndolos juntos.

“La verdad es que somos amigos desde hace años. Lo que pasa es que no subimos historias, basta que subamos algo y la gente empieza a crear cosas”, explicó la recordada actriz al citado medio.

Ximena Hoyos y Mario Irivarren viajan juntos a Paracas. (Foto: Instagram / Mario Irivarren)

“A veces olvido lo famoso que es mi amigo. Eso pasó cuando fuimos a Paracas y le pregunté si nos estaban siguiendo y me dijo que sí, y a mí me entró la ansiedad, porque no estoy acostumbrada a eso”, agregó.

Finalmente, Ximena Hoyos prefirió no hablar de la polémica fiesta en el yate a la que asistió Mario Irivarren en Argentina, donde fue captado besando a otra mujer. Este hecho provocó el fin de su relación con Onelia Molina.

“Mario sabe que me burlo de sus tragedias y él de las mías, pero nadie tiene que cargar con los problemas de nadie… Prefiero no hablar de eso. Son temas personales, pero siempre deseo lo mejor para él”, precisó.

Mario Irivarren comparte publicación junto a Ximena Hoyos. (Foto: Instagram)

Como se recuerda, Ximena Hoyos y Mario Irivarren fueron el centro de atención hace algunas semanas luego de que fueran captados juntos en un viaje por Paracas, a donde fueron en una salida como amigos. En aquella oportunidad, la también deportista aclaró que no tenía nada que ocultar pues la une una gran amistad con el exchico reality.