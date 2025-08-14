La serie “Al fondo hay sitio” sigue sumando rostros nuevos a su actual temporada. Esta vez, la producción confirmó el ingreso de la actriz Ximena Palomino en el papel de ‘Yesenia Quesada’, quien será el nuevo interés amoroso de ‘Jimmy Gonzales’ (Jorge Guerra).

En su primera intervención en el programa, Jimmy fue hasta la tienda en la que atiende Yesenia para agradecerle por los quesos que le ha estado dejando en su casa. Con un tierno regalo, el hijo de ‘Charito’ se ganó el corazón de la joven trabajadora.

Desde ahí, ambos han generado una cercanía y una amistad que ha llegado al punto de salir al cine en parejas, junto a July y su enamorado. Incluso, Jimmy ha defendido a su Yesenia de las críticas por un presunto olor a queso.

Ximena Palomino se unió a “Al fondo hay sitio” como Yesenia Quesada. (Foto: Captura de video)

Cabe resaltar que, en un reciente avance de la serie, se puede ver como July le cuenta a Alessia la cercanía de su expareja con la vendedora de la tienda, a lo que ella se muestra sorprendida por este hecho; sin embargo, recuerda que ella ya lo miraba distinto cuando iban a comprar.

Ahora, Alessia Montalbán aprovechará un momento de su día para ir a la tienda de Yesenia para conversar sobre su relación con Jimmy. Los detalles del encuentro se sabrán este jueves 14 de agosto.

La serie “Al fondo hay sitio” continúa siendo el programa más visto de la televisión nacional y suele traer de regreso a icónicos personajes. La más reciente sorpresa fue la de Karina Calmet, quien llegó para interpretar a ‘Marcela’, la hermana gemela de ‘Isabella Picasso’.