Xiomy Kanashiro confirmó, por primera vez, que mantuvo una relación sentimental con el exfutbolista Jefferson Farfán; sin embargo, lo hizo anunciando que dicha relación llegó a su fin. La modelo recurrió a sus redes sociales para dar a conocer la noticia a sus miles de seguidores.

A través de sus stories de Instagram, la integrante de “La casa de la comedia” compartió un breve comunicado en el que confirma que mantuvo una relación con la ‘Foquita’, pero que la misma llegó a su fin.

“Quiero contarles a todos que he dado por finalizada mi corta relación con Jefferson Farfán. Gracias”, escribió la modelo, quien desde hace varias semanas era el centro de atención por su vínculo con el futbolista.

Comunicado de Xiomy Kanashiro

Xiomy Kanashiro habla de Jefferson Farfán

En una reciente emisión de “Magaly TV, la firme” se presentó un informe que mostraba a Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán juntos en Máncora, donde andaban de la mano y hasta se daban un romántico beso. Si bien las imágenes eran de octubre del 2024, se especulaba que los famosos mantenían una relación de varios meses.

Farfán y Xiomy en las playas de Máncora

A través de una transmisión en vivo, la integrante de “La casa de la comedia” habló sobre las imágenes del programa de Magaly Medina y aseguró que “no es ampay”, ya que ella prefiere no hablar de su vida privada.

“No es ampay, es nuestra vida privada y lo que se ve no se pregunta. No tenemos por qué dar explicaciones de nuestra vida, qué más quieren que digamos, si no hablamos es porque así es mejor, para qué dar explicaciones si uno no quiere”, señaló la bailarina.

Cabe recordar que, hace algunas semanas, Xiomy Kanashiro celebró su cumpleaños y Jefferson Farfán habría sido parte de la celebración, incluso el exfutbolista jugó al misterio al compartir una fotografía distorsionada de ambos.

Nicola Porcella celebró 37 años