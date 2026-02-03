Xiomy Kanashiro apareció en “América Hoy” y fue anunciada como la nueva colaboradora

Xiomy Kanashiro, pareja de Jefferson Farfán, fue presentada este martes 3 de febrero como la nueva colaboradora de “América Hoy”. Ella se suma al equipo conformado por Edson Dávila y Janet Barboza en el programa matutino de América Televisión.

El pasado lunes 2 de febrero, Melissa Paredes apareció como madrina de la nueva temporada del programa. Ahora, Xiomy Kanashiro fue presentada como la nueva colaboradora.

La popular ‘Chinita’ no pudo contener la emoción y agradeció a la producción de “América Hoy” por haber pensado en ella como invitada.

“Feliz y contenta de haber llegado a ‘América hoy’. De verdad muchas gracias a toda la producción y a los televidentes que nos ven. Primera vez que piso ‘América hoy’ mi nueva casa, y aquí me quedo”, dijo la novia de Jefferson Farfán.

Tras su recibimiento, Janet Barboza aprovechó para preguntarle a Kanashiro el motivo por el que no había aceptado anteriormente la invitación al programa en 2025.

“Si respondimos con mi manager para poder venir, pero no coincidíamos con los tiempos. Todo el día estoy con el WhatsApp de mi marca”, precisó Kanashiro, quien aclaró que este 2026 si está disponible para el programa.