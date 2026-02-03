Xiomy Kanashiro apareció en “América Hoy” y fue anunciada como la nueva colaboradora

Xiomy Kanashiro, pareja de Jefferson Farfán, fue presentada este martes 3 de febrero como la nueva colaboradora de “América Hoy”. Ella se suma al equipo conformado por Edson Dávila y Janet Barboza en el programa matutino de América Televisión.
