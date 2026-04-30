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Xiomy Kanashiro asegura que la mansión de Jefferson Farfán también es suya. (Foto: Captura de video / "América hoy"
Xiomy Kanashiro asegura que la mansión de Jefferson Farfán también es suya. (Foto: Captura de video / "América hoy"
Por Redacción EC

Xiomy Kanashiro no tiene reparos en hablar abiertamente de su relación con Jefferson Farfán. Recientemente, la ‘Chinita’ se robó la atención de todos al referirse a su vínculo con la ‘Foquita’ y la forma en cómo comparten las cosas, en especial, la casa del exfutbolista, la cual asegura que también es suya.

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