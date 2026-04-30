Xiomy Kanashiro no tiene reparos en hablar abiertamente de su relación con Jefferson Farfán. Recientemente, la ‘Chinita’ se robó la atención de todos al referirse a su vínculo con la ‘Foquita’ y la forma en cómo comparten las cosas, en especial, la casa del exfutbolista, la cual asegura que también es suya.

En la reciente emisión de “América Hoy”, Xiomy Kanashiro fue consultada por una parrillada pendiente que ofreció al equipo del programa. Si bien inició como una broma entre compañeros, la ‘Chinita’ dio una declaración que sorprendió a todos.

El encargado de recordar la promesa de Kanashiro fue Edson Dávila, quien le dio que se había olvidado de su ofrecimiento. “Xiomy, ¿qué pasa? ¿No tienes para la carne? ¿Ponemos cuota?”, señaló el conductor entre risas.

Xiomy Kanashiro asegura que la mansión de Jefferson Farfán también es suya. (Foto: Captura de video / "América hoy"

Ante esto, Xiomy Kanashiro no tardó en responder. “No te preocupes, yo te voy a dar muy buena carne… Pero por supuesto. Estoy esperando que toda la producción me diga el día para yo poder separar”, dijo.

Luego, al ser interrogada por el lugar donde se realizaría la reunión, Xiomy Kanashiro aseguró que sería en la mansión de Jefferson Farfán, ya que esa también es su casa y que incluso ya conversó con la ‘Foquita’.

“No, claro, que sí se ha consultado. Pero Janet ahora también es mi casa”, aseguró la novia de Jefferson Farfán, provocando la sorpresa de sus compañeros de ‘América Hoy’, quienes aplaudieron su respuesta.

De esta manera, Xiomy Kanashiro deja en claro que su relación con Jefferson Farfán marcha tan bien que comparten todo, incluso el hogar que por años ha sido el centro de las reuniones y fiestas del exfutbolista de Alianza Lima y la Selección Peruana de Fútbol.