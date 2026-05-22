Xiomy Kanashiro ofreció una entrevista a Verónica Linares y habló sin reparos de su relación con Jefferson Farfán. Según contó, ambos han conversado sobre el futuro y ya tienen algunos planes en marcha, incluso han hablado de la posibilidad de tener hijos en común.

Al respecto, la popular ‘Chinita’ aseguró que sí sueña con convertirse en madre y aseguró que el exfutbolista de Alianza Lima también tiene el deseo de volver a tener un hijo más adelante, pese a que ya se hizo la vasectomía.

En una reciente entrevista con el podcast “La Linares”, la modelo habló sobre la posibilidad de formar una familia con el exjugador de la selección peruana. Esta propuesta ha llamado la atención, pues ‘Jefry’ ya había comentado que se hizo la vasectomía hace algún tiempo.

Xiomy asegura que Farfán también quiere agrandar la familia. (Foto: Captura de YouTube / "La Linares")

“Sí claro que sí, eso se ha conversado, pero todo a su debido tiempo...Al menos este año no está en nuestros planes”, dijo Xiomy Kanashiro durante la conversación con Verónica Linares.

“Él me dijo que se había hecho la vasectomía, pero que había guardado su miel para cuando tenga otra pareja por si quería tener su hijo… Él también quiere quizá más adelante tener un hijito más y yo también obviamente, pero mucho más adelante... ya se ha conversado, pero mucho más adelante”, agregó la popular ‘Chinita’.

Pese a que su deseo es formar una familia más adelante, Xiomy Kanashiro dejó en claro que todavía no se siente preparada para asumir esta etapa. Además, resaltó que ambos actualmente están enfocados en desarrollar sus proyectos profesionales.

Xiomy asegura que Farfán también quiere agrandar la familia. (Foto: Instagram / @xiomykanashiro)

“Yo creo que no estaría con una persona si es que no voy a hacer mi familia más adelante. Sin embargo, ahorita, este año, no está en nuestros planes”, precisó la modelo, quien mantiene una sólida relación con el exfutbolista peruano.