Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Xiomy Kanashiro asegura que le gustaría ser madre con Jefferson Farfán. (Foto: Instagram / @xiomykanashiro)
Xiomy Kanashiro asegura que le gustaría ser madre con Jefferson Farfán. (Foto: Instagram / @xiomykanashiro)
Por Redacción EC

Xiomy Kanashiro ofreció una entrevista a Verónica Linares y habló sin reparos de su relación con Jefferson Farfán. Según contó, ambos han conversado sobre el futuro y ya tienen algunos planes en marcha, incluso han hablado de la posibilidad de tener hijos en común.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.