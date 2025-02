Tras finalizar su relación con Jefferson Farfán, la modelo Xiomy Kanashiro anunció su incursión en un nuevo proyecto televisivo. Esta vez, la popular ‘Chinita’ asumirá la conducción del programa “Zona Musical”, a través de Panamericana TV, donde compartirá roles con Rosa Leyva y Jhoany Vegas.

El programa producido por Echowave Productions estrenará este sábado 1 de marzo, a partir de las 5 p.m. en Panamericana TV. El espacio será una alternativa para ver a agrupaciones de todos los géneros.

Para la primera edición se tendrá como invitados a la agrupación Son Tentación, Chechito, Barrio Fio, Norlam, entre otros artistas. Dilbert Aguilar también se hará presente en este espacio, pero para recibir un merecido homenaje por su destacada trayectoria artística.

Además, habrá secuencia de talentos de la tercera edad, quienes demostrarán que nunca es tarde para cumplir sus sueños.

Xiomy Kanashiro sobre su nuevo programa

Xiomy Kanashiro busca despejar rumores en torno a su incursión en la conducción y aseguró que esta propuesta llegó antes de su romance con el exfutbolista Jefferson Farfán.

“Yo me puedo desempeñar en cualquier rubro, no necesito de padrinazgos, ni cargo mochilas de nadie. Vengo a demostrar mi talento, y eso lo verán desde este sábado. No se equivoquen, que yo guarde una amistad con alguien no significa que gracias a esa persona me he dado a conocer”, dijo la modelo.

