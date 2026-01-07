Xiomy Kanashiro desata preocupación tras aparecer internada y acompañada por Jefferson Farfán

La influencer Xiomy Kanashiro alarmó a sus seguidores tras compartir imágenes que evidencian que estuvo internada en una clínica durante los primeros días del 2026. La publicación, difundida a través de sus redes sociales, se viralizó rápidamente no solo por el delicado episodio de salud que dejó entrever, sino también porque en una de las fotografías aparece acompañada por Jefferson Farfán, lo que volvió a encender el interés mediático sobre la relación entre ambos.

El hecho ocurre pocos días después de que Xiomy fuera vinculada nuevamente al exfutbolista, luego de difundirse un video donde se le ve participando en el cumpleaños de doña Charo, madre de Farfán. La presencia de la influencer en una reunión familiar fue interpretada por muchos como una señal de cercanía y consolidación en el entorno íntimo del exseleccionado nacional.

Esta vez, sin embargo, la atención se centró en su estado de salud. A través de su cuenta oficial de Instagram, Xiomy Kanashiro publicó un carrusel titulado “Dumpcito enero” , en el que recopiló distintos momentos vividos durante la primera semana del año. Entre celebraciones familiares y escenas cotidianas, incluyó imágenes junto a la madre de Jefferson Farfán, tanto por su cumpleaños como por la llegada del Año Nuevo.

No obstante, una fotografía contrastó de manera notoria con el resto del contenido. En ella, la influencer aparece recostada en una camilla de clínica, vestida con una bata médica y con una vía intravenosa, lo que confirmó que estuvo internada y bajo atención médica. A su lado se observa claramente a Jefferson Farfán, quien la acompañó durante ese momento.

Imagen desde una clínica de Xiomy Kanashiro desata preocupación. (Foto: Instagram/@xiomykanashiro)

La imagen, sin mayores explicaciones, generó una ola de comentarios de preocupación y mensajes de apoyo por parte de sus seguidores. Aunque Xiomy no brindó detalles sobre el diagnóstico ni las causas de su internamiento, la publicación evidenció que atravesó un episodio que requirió atención clínica. La presencia de Farfán fue interpretada por muchos como una muestra de respaldo y cercanía en una situación sensible.

Hasta el momento, la influencer no ha ampliado información sobre su estado de salud, manteniendo en reserva los detalles médicos de lo ocurrido, mientras continúan las muestras de apoyo en redes sociales.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR