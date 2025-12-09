Xiomy Kanashiro rompió su silencio y reveló de forma clara y directa que mantiene una buena relación con ‘Doña Charo’, madre de su pareja Jefferson Farfán. Según explicó, ellas se llevan muy bien.

A través de su cuenta oficial de TikTok, la popular ‘Chinita’ respondió a un comentario de un seguidor que le dijo: “Bien dicen que cuando el hijo te quiere la mamá no… tú se feliz, disfruta tu momento”.

Ante esto, Xiomy Kanashiro no tuvo reparos en responder y afirmar que mantiene una buena relación con la madre de la ‘Foquita’ Farfán.

“Mi suegra y yo nos adoramos. Nos reímos juntas de todo lo que dicen”, fue la respuesta de la ‘Chinita’, quien descartó cualquier enemistad con la madre de Jefferson Farfán.

Cabe señalar que los rumores en torno a un posible desacuerdo entre Xiomy Kanashiro y Doña Charo surgieron luego de que la madre de Jefferson Farfán no mostrara su aprobación a una posible boda de la ‘Chinita’ y la ‘Foquita’.

“Bueno, de eso no hago comentarios, pero sí es muy buena chica”, dijo inicialmente la madre de Jefferson Farfán. Luego, fue consultada por si el exfutbolista se casará, a lo que respondió: “Eso si no sé, no apunto a eso”.