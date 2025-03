Tal y como lo hizo Jefferson Farfán en su programa “Enfocados”, la modelo Xiomy Kanashiro también confirmó su relación con la ‘Foquita’. Durante la emisión del podcast “¿Ahora qué?”, la popular ‘Chinita’ reveló que mantiene una relación sentimental con el exfutbolista y hasta mostró el anillo que ambos comparten.

La modelo no tuvo reparos en revelar que es lo que más le gusta de Jefferson Farfán. “A mí me encanta mi moreno. Su porte, su tamaño, olvídate”, aseguró.

“Me llegó el amor de quien menos lo esperaba porque Jefferson es una persona increíble, es una persona increíble, es muy divertido. Yo me enamoré de su corazón”, añadió la modelo.

Asimismo, Xiomy Kanashiro aseguró que Jefferson Farfán ha sido un gran novio, ya que la ha acompañado en los momentos difíciles. “Se puede decir que he retomado mi relación con Jefferson Farfán”, precisó.

Xiomy Kanashiro confirmó relación con Jefferson Farfán. (Foto: Captura de YouTube)

Como se recuerda, un día antes el exfutbolista Jefferson Farfán recurrió a su programa “Enfocados” para confirmar que mantiene un romance con Xiomy Kanashiro. “Me llegó el amor, hermano, es recontra oficial”, le dijo a su compañero de programa Roberto Guizasola.

“Me llegó el amor hermano, este 2025 es mío, es tan oficial que hasta he hablado con mi suegra. Así que la gente de la prensa ya sabe, es recontra oficial. Ya no me jod...”, señaló, entre risas, el exdelantero de la selección peruana.

