Xiomy Kanashiro se encuentra en una etapa feliz de su vida al lado de Jefferson Farfán y no quiere que nadie afecte su estabilidad, hecho por el que marcó distancia y evitó hablar de las exparejas de la ‘Foquita’.
En una reciente entrevista al diario Trome, Kanashiro aseguró que no tiene nada en contra de Yahaira Plasencia; sin embargo, tampoco ha contemplado la posibilidad de trabajar a su lado.
LEE: “Vendrá algo hermoso y maravilloso”: Guizasola habla por supuesta boda entre Farfán y Xiomy Kanashiro
“No me incomoda absolutamente nada (de Yahaira) porque no la conozco. No hablo de terceras personas, mirar al pasado es por las puras. Creo que cuando una ya está viendo su presente, no tiene nada que ver en el pasado, con ella todo bien”, declaró la popular ‘Chinita’.
“No tengo nada en contra de ella ni de otras personas; pero no está en mis planes reunirme o juntarme con otras personas”, añadió.
En otra entrevista, Xiomy Kanashiro también fue consultada por la posibilidad de casarse con Jefferson Farfán, a lo que respondió que todavía es muy pronto para hablar de matrimonio. Además, reveló que la ‘Foquita’ todavía no le ha pedido la mano.
MÁS INFORMACIÓN: Darinka Ramírez pide que Xiomy Kanashiro no interactúe con su hija: “No es mi familia”
“Conozco a Jefferson hace cinco años, siempre hemos sido amigos, nuestra relación empezó el 6 de enero de este año, tenemos ocho meses como pareja”, resaltó Kanashiro para el programa “Ponte en la cola”.
“Es difícil estar con una persona pública, porque siempre está expuesta, pero tratamos de guardar algunas cosas para nosotros, aunque lo que publicamos en nuestras redes es porque nos nace”, agregó.
