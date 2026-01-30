Xiomy Kanashiro presume su buena relación con la madre de Farfán: “Sabe lo mucho que la quiero”

Xiomy Kanashiro no solo atraviesa una buena relación con Jefferson Farfán, sino también con la madre del exfutbolista, con quien ha compartido más de un evento y se han mostrado felices juntas.

En una reciente declaración al programa “Amor y Fuego”, Xiomy Kanashiro aseguró que su relación con ‘Charo Guadalupe’, madre de la ‘Foquita’, es buena y que quiere mucho a su suegra.

En conversación con el programa de espectáculos, la popular ‘Chinita’ negó que tenga una mala relación con la madre de Jefferson Farfán y aseguró que ambas suelen conversar.

“En realidad, los comentarios que habían dicho, nosotras desde el inicio nos hemos llevado superbién. Ella sabe lo mucho que yo la quiero y todo tranquilo. Yo no tengo nada que explicar a la gente, mi suegra sabe lo mucho que yo la quiero y con eso me basta”, aclaró.

Tras esta respuesta, el reportero de “Amor y Fuego” resaltó que Xiomy Kanashiro siempre se muestra cercana a la familia de Farfán, incluso ha compartido algunas anécdotas con los hijos del exfutbolista de Alianza Lima.

“Ya estamos bien y tranquilos, eso es lo importante. Yo creo que los dos estamos muy enfocados en nuestra relación y en nuestro trabajo, lo esencial es que todo esté lleno de bendición para nosotros”, precisó Kanashiro.