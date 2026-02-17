Xiomy Kanashiro revela que gastó más de 3 mil dólares en regalos para Jefferson Farfán

Xiomy Kanashiro volvió a Perú luego de celebrar su primer aniversario con Jefferson Farfán en Colombia. A su regreso, la popular ‘Chinita’ aseguró que disfrutó de su travesía con la ‘Foquita’ y que le dio tres lujosos regalos, cuyo valor superaría los 3 mil dólares.

Según reveló Kanashiro, vivió un fin de semana increíble al lado del exfutbolista, con quien disfrutó de las playas de Cartagena en San Valentín, donde también celebró su primer año de relación sentimental.

“Me fui hasta Cartagena, Colombia. Solo fue un par de días para pasarlo lindo y nos hospedamos en un hotel que está en Barú, fueron días muy bonitos, para desconectar, paseamos por la piscina, playa y restaurantes, pero me quedo con mi comida peruana”, dijo Kanashiro.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro disfrutaron de su primer aniversario en Colombia. (Foto: Instagram)

Sobre los regalos, la colaboradora de “América Hoy” aseguró que no escatimó en gastos para sorprender a Jefferson Farfán y le obsequió tres cosas.

“Le regalé tres cositas, una camisita Prada que me costó 1700 dólares, unas zapatillas Amiri que me costaron 650 dólares y un polo Amiri de 950 dólares porque me gustó”, aseguró.

“He venido ahorrando de mes en mes porque creo que mi primer añito tenía que ser especial. Además, es muy detallista conmigo y también me gusta serlo con él”, agregó.

Según dijo Kanashiro, Jefferson Farfán tampoco escatimó en su regalo y le dio un lujoso reloj de la marca Cartier, que estaría valorizado en más de 30 mil soles. De esta manera, la pareja celebró su primer aniversario juntos.