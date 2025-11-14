Xiomy Kanashiro atraviesa un buen momento en su relación con Jefferson Farfán y ya estaría a la espera de un posible matrimonio con la ‘Foquita’. En una reciente entrevista, la popular ‘Chinita’ aseguró que ya tiene la aprobación de doña Charo, madre del exfutbolista, para casarse.

En conversación con el programa “Arriba mi gente”, Kanashiro aseguró que está a la espera de la pedida de mano, pues ya tiene “la bendición” de ‘Amá Charo’.

“Yo también estoy esperando la pedida de mano, pues ya tengo la bendición de ‘mamá Charo’, un beso a mi suegra”, aseguró la ‘Chinita’ a las cámaras del programa de Latina.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro

“Vamos a cumplir nueve meses, por ahora estamos enfocados en el trabajo. Yo no lo presiono, ni le advierto nada, pero el que le advirtió para que se porte bien fue mi papá, tuvieron como tres horas de conversación (risas)”, añadió.

Cabe resaltar que estas declaraciones se producen días después de que Kanashiro hablara con “Ponte en la cola” y asegurara que la ‘Foquita’ aún no le ha pedido la mano, pues ambos están enfocados en sus proyectos personales.

La pareja de Jefferson Farfán babea por el exfutbolista. (Foto: América TV)

“Conozco a Jefferson hace cinco años, siempre hemos sido amigos, nuestra relación empezó el 6 de enero de este año, tenemos ocho meses como pareja”, aclaró la ‘Chinita’.