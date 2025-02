Xiomy Kanashiro no tardó en responder, a través de una transmisión en vivo en redes sociales, luego que el programa “Magaly TV, la firme” presentara imágenes suyas junto a Jefferson Farfán en Máncora. Las imágenes muestran a los famosos caminando de la mano y dándose un aparente beso.

A través de una transmisión en vivo, la integrante de “La casa de la comedia” habló sobre las imágenes del programa de Magaly Medina y aseguró que “no es ampay”, ya que ella prefiere no hablar de su vida privada.

“No es ampay, es nuestra vida privada y lo que se ve no se pregunta. No tenemos por qué dar explicaciones de nuestra vida, qué más quieren que digamos, si no hablamos es porque así es mejor, para qué dar explicaciones si uno no quiere”, señaló la bailarina.

Cabe señalar que las imágenes de “Magaly TV, la firme” presentan a Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro paseando de la mano en Máncora, destino al que viajaron en octubre del año pasado para celebrar el cumpleaños de la popular ‘Chinita’.

Farfán y Xiomy en las playas de Máncora

Por si fuera poco, otro detalle que no ha pasado desapercibido para los ‘urracos’ de “Magaly TV, la firme” es que, el pasado 25 de enero, una camioneta, donde se traslada Jefferson Farfán, esperó a Xiomy Kanashiro en la puerta de “La casa de la comedia”.

Según el informe del programa de ATV, el auto de la ‘Foquita’ trasladó a la modelo Xiomy Kanashiro hasta su casa, ubicada en el distrito de La Molina.

Caminota de Jefferon fue a recoger a Xiomy

Cabe señalar que, hace algunas semanas, Xiomy Kanashiro celebró su cumpleaños y Jefferson Farfán habría sido parte de la celebración, incluso el exfutbolista jugó al misterio al compartir una fotografía distorsionada de ambos.

Jefferson Farfán saldría con Xiomy Kanashiro desde el 2024