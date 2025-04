Xiomy Kanashiro se pronunció públicamente tras la polémica que desató la revelación de un préstamo de 15 mil soles que Jefferson Farfán le habría hecho. A través de su podcast “¿Ahora qué?”, la influencer aclaró que la ayuda económica del exfutbolista fue en el marco de una emergencia de salud, cuando se encontraba internada en una clínica.

Según contó Xiomy, el pasado 11 de enero necesitaba realizar con urgencia un depósito de 20 mil soles como parte de un proyecto personal. Si bien tenía el dinero en efectivo en casa, al encontrarse hospitalizada y medicada, no pudo realizar el trámite a tiempo.

Tras ello, contactó a Farfán para pedirle que le transfiera 15 mil soles desde su cuenta bancaria, mientras ella se encargaba de completar la suma con los 5 mil que tenía disponibles en su cuenta.

“Yo le mando el video de que estaba mal y recién agarra señal.Si me hubiera regalado, no hay problema, pero yo quiero demostrar que absolutamente nadie me tiene que regalar nada ”, sostuvo Kanashiro, quien también mostró los chats y audios de la conversación que tuvo con el exseleccionado nacional.

En uno de los audios presentados, se escucha a Xiomy decirle: “Me olvidé de darle a Mila la plata, ¿tú tienes 15 mil en Interbank y tú agarras el efectivo acá?” , refiriéndose a la prima de Farfán, quien suele apoyarla en gestiones domésticas.

Xiomy mostró chats donde coordina con Jefferson Farfán la transferencia de 15 mil soles. (Foto: Captura/YT/“¿Ahora qué?”)

Kanashiro explicó que la situación fue meramente logística y que una vez que Jefferson volvió a casa, le entregó el dinero en efectivo que tenía guardado, con el cual él incluso pagó al personal del hogar al día siguiente. “ A mí nadie me regaló nada, yo le pagué (a Farfán). Nadie ni un hombre ni una mujer tenemos un precio, me parece mal los comentarios”, afirmó contundente.