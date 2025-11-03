Xiomy Kanashiro reapareció en televisión para ofrecer una entrevista al programa “El Reventonazo de la Chola”, donde no tuvo reparos en revelar una historia personal que motivó su independencia. Según dijo, su hermana menor lucha contra la leucemia desde los cuatro años.

En conversación con la Chola Chabuca, la pareja de Jefferson Farfán reveló que su hermana menor lucha contra el cáncer y que, debido a eso, ella tuvo que trabajar desde pequeña para apoyarla en su tratamiento.

“Yo tengo una hermanita por la cual trabajar, a ella le dio leucemia a los 4 años. El día de hoy lo superó, así que, si hay familias que nos están viendo, motívenlos mucho para que puedan pasar esta enfermedad. No es bonito, y desde ahí chambeo, Cholita”, relató Kanashiro.

Xiomy Kanashiro se quiebra al hablar de la lucha contra el cáncer de su hermana menor. (Foto: Captura de video)

“No fue una etapa muy bonita, cada vez que hablo de ella me conmuevo bastante. Pero gracias al amor familiar, que creo que más allá de todas las terapias, es lo más importante para salir adelante. Todo lo que hago, lo hago por ella”, agregó la popular ‘Chinita’.

Según contó Kanashiro, la lucha contra esta enfermedad fue larga y complicada para su familia; sin embargo, la mayor satisfacción llegó hace algunos años cuando le dieron el alta definitiva del hospital y la transición a controles médicos ocasionales.

“Hace unos 3 o 4 años nos dijeron que ya no tenía que ir más al hospital, solo por chequeos. Nosotros, felices, lo celebramos a morir. Para mí siempre será mi bebé”, aseguró la ‘Chinita’.

Finalmente, Xiomy Kanashiro aprovechó la entrevista con la Chola Chabuca para reafirmar que, pese a su relación con Jefferson Farfán, es una mujer independiente que ha trabajado desde pequeña para ganarse lo suyo.

“Yo trabajo porque soy una mujer independiente. Eso es lo que siempre me inculcó mi madre, y aunque tu pareja tenga dinero, siempre es bueno que cada uno tenga sus cosas para apoyarse mutuamente”, puntualizó Kanashiro en respuesta a sus detractores.