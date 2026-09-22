Xiomy Kanashiro fue consultada sobre cómo maneja sus gastos durante su relación con Jefferson Farfán y aseguró que mantiene su independencia. (Foto: Instagram / @xiomykanashiro)
Xiomy Kanashiro fue consultada sobre cómo maneja sus gastos durante su relación con Jefferson Farfán y aseguró que mantiene su independencia. (Foto: Instagram / @xiomykanashiro)
Por Redacción EC

Xiomy Kanashiro se sumó al debate sobre el “50/50” dentro de una relación sentimental. La modelo y bailarina fue consultada sobre cómo maneja sus gastos durante su romance con Jefferson Farfán y aseguró que, pese a la situación económica del exfutbolista, mantiene su independencia.

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