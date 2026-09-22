Xiomy Kanashiro se sumó al debate sobre el “50/50” dentro de una relación sentimental. La modelo y bailarina fue consultada sobre cómo maneja sus gastos durante su romance con Jefferson Farfán y aseguró que, pese a la situación económica del exfutbolista, mantiene su independencia.

Durante una entrevista con “América Hoy”, Kanashiro explicó que continúa haciéndose responsable de sus propios gastos. “Siempre sigo pagando mis cosas sola, sin necesidad de alguien”, manifestó al ser consultada sobre la dinámica económica que mantiene con su pareja.

Sin embargo, Xiomy aclaró que tampoco considera negativo recibir ayuda económica de la persona con quien se mantiene una relación. “Si tienes una pareja que te apoye, bienvenido sea; si no, sigue para adelante”, comentó ante las cámaras del programa.

Xiomy Kanashiro fue consultada sobre cómo maneja sus gastos durante su relación con Jefferson Farfán y aseguró que mantiene su independencia. (Foto: Captura de video / "América Hoy")

Para la también cantante, no existe una regla que pueda aplicarse a todas las parejas. Por ello, consideró que dividir cada gasto en partes iguales puede funcionar en determinadas circunstancias y en otras no. “Yo creo que eso del 50/50 como que va y no va, depende de la situación”, explicó.

Como se recuerda, el tema sobre la economía durante una relación ha tomado relevancia en el espectáculo en las últimas semanas luego de que Korina Rivadeneira revelara que durante su relación con Mario Hart ambos dividían algunos gastos en partes iguales. Posteriormente, el piloto aseguró que se trataba de un acuerdo establecido entre los dos.

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¿Xiomy Kanashiro quiere casarse con Farfán?

Xiomy también fue consultada sobre la posibilidad de casarse con Jefferson Farfán. La modelo reconoció que llegar al altar es algo que le gustaría experimentar en algún momento, pero señaló que actualmente prefiere disfrutar de su relación “paso a paso”. Además, aseguró que optaría por mantener los bienes separados para evitar futuros inconvenientes.

Xiomy Kanashiro fue consultada sobre cómo maneja sus gastos durante su relación con Jefferson Farfán y aseguró que mantiene su independencia. (Foto: Instagram / @xiomykanashiro)

Xiomy Kanashiro y la ‘Foquita’ cumplieron 18 meses de relación el pasado mes de agosto de 2026. Pese a los comentarios sobre una posible boda, la modelo aseguró que actualmente se encuentra tranquila y destacó que el exfutbolista respeta su espacio. Por ahora, ambos continúan disfrutando de su romance sin confirmar planes inmediatos de matrimonio.