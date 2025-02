La modelo peruana Xiomy Kanashiro se pronunció sobre su reciente separación del exfutbolista Jefferson Farfán, asegurando que nunca tuvo la intención de hacer público el romance.

A través de una publicación en redes sociales, Kanashiro respondió a una usuaria que sugirió que ella le habría pedido a Farfán revelar la relación. “Jamás le pedí nada, bella”, replicó la modelo.

En cuanto a las especulaciones sobre un posible interés económico, Xiomy aclaró que su vínculo con el exjugador de Alianza Lima no estuvo motivado por el dinero. “Jamás estuve con él por dinero, soy independiente”, afirmó.

Asimismo, la modelo reveló que fue ella quien decidió no oficializar su relación, la cual finalizó el viernes 7 de febrero. “La que no quería oficializar era yo, hablan mucho sin saber nada”, expresó.

Kanashiro, integrante del programa ‘La casa de la comedia’, enfatizó que siempre ha preferido mantener su vida privada alejada del ojo público para poder “trabajar tranquila”.

Por otro lado, la cantante Yahaira Plasencia, expareja de Farfán, fue consultada sobre el tema y aseguró que no le interesa opinar. “No sé por qué no le duran las parejas, lo conozco, pero preferiría no decir lo que pienso”, declaró en ‘América Hoy’.

Finalmente, aprovechó la ocasión para compartir un mensaje sobre la autoestima: “Una mujer no se tiene que sentir ni más ni menos cuando un hombre la oficializa”.