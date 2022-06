La modelo argentina Xoana González, quien ha tenido un éxito rotundo en la plataforma OnlyFans, se pronunció sobre la nueva disposición de la Sunat que exige a los influencers a pagar sus impuestos tras obtener ganancias de OnlyFans y Patreon.

En comunicación con el equipo del programa periodístico ‘ATV Noticias Al Estilo Juliana’, la influencer aclaró que tiene todo en regla y que incluso contrata a un contador para que reporte todos sus ingresos y egresos.

“Una vez que ingresa (el dinero) a tu cuenta del banco, lo ingresas al sistema financiero y lo declaras. Yo tengo mi contador de hace años, y no entiendo de eso. Pero este año declaré tanto, que tengo que buscar un cheque que no fui a retirar porque me daba saldo a favor”, comentó.

Y agregó sobre la plataforma en la que ha causado furor: “De OnlyFans, sí se paga impuestos”.

El ente recaudador de tributos ha publicado una nueva disposición en la que exige a los influencers pagar impuestos tras obtener ingresos en las plataformas OnlyFans y Patreon. Ambos portales son muy usados para publicar contenido erótico.

Cabe recordar que anteriormente los youtubers e influencer no tenían la obligación de declarar sus ingresos ni pagar tributo al dinero recibido por redes sociales. Sin embargo, la Sunat modificó la norma y conminó a los influencer a pagar impuestos por percibir dinero a través de publicidad en redes sociales.