Xoana González contó en sus redes sociales que dio positivo a coronavirus (COVID-19), esto tras presentar síntomas una noche antes. La modelo contó que tenía dolor de garganta y no podía distinguir sabores.

“Ayer pasé una noche rara, me duele mucho la garganta, me está matando. Además, se prendieron las alarmas anoche cuando me comí una pera y una ciruela, y las dos tenían el mismo gusto: a nada”, contó en sus redes sociales.

La argentina contó en la mañana que le iban a realizar la prueba antígena para conocer si tenía coronavirus. “Me niego, pero hay que ser responsables con esta enfermedad. Si hay síntomas, hay que hisoparse. Lo importante es actuar rápido y sacarse la prueba”, añadió.

Del mismo modo, Xoana afirmó no haber salido a ningún lado en los últimos días. “No puedo aceptar que me haya contagiado, me cuidé súper bien, pero bueno a esperar”, comentó.

Xoana Gonzalez tiene COVID-19

En la tarde llegó un equipo para realizarle la prueba de hisopado. Ellos le mostraron cómo funcionaba la prueba y los pasos a seguir, se sometió a la prueba de hisopado.

Luego subió otro video muy sorprendida por que la prueba dio positivo. “Me cuidé como nadie, ¿alguien alguna vez me vio en un ‘privadito’ en Punta Hemorsa?”, cuestionó la modelo.

