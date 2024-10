La modelo argentina Xoana González respaldó al empresario Mauricio Diez Canseco frente a la acusación por lavado de activos que recibió de Nenu López, una modelo y bailarina que perteneció a Las Chicas Doradas 2022, agrupación que impulsa el propietario de la franquicia Rústica.

Al ser consultada por “América Hoy”, González dijo no conocer a López, para luego indicar que durante su tiempo en las Doradas nunca vio actividades ilícitas. “Yo he sido una Chica Dorada feliz, la he pasado muy bien, nunca he visto nada raro. No tengo quejas sobre el trabajo con Mauricio Diez Canseco , pues es generoso y paga bien. Todo su equipo siempre ha sido profesional”, dijo.

Por su parte, la también argentina Yamila Piñero, que integró la misma agrupación, fue mas contundente en sus comentarios, al calificar de “tontas” las acusaciones, resaltando la falta de pruebas. “Si yo he estado en Perú tanto tiempo, y quiero hacer lío de una estupidez o para hablar de algo por el estilo, tienes que tener pruebas. Me parece que está siendo bastante tonta” , precisó.

Mauricio Diez Canseco manda carta notarial a Nenu López y modelo se retracta





Mauricio Diez Canseco tomó la ofensiva y mandó una carta notarial, exigiendo que se rectifique públicamente de las acusaciones. El documento fue compartido en “Magaly TV la Firme”, donde se reveló que Diez Canseco “le otorga un plazo de tres días para retractarse. De lo contrario, le entablará un juicio por difamación, pidiéndole una reparación civil de más de un millón de dólares” . La carta resalta que sus acusaciones han dañado la reputación de su negocio, Rústica, afectando a más de 3 000 familias que dependen del negocio.

En su defensa, López explicó que sus palabras habían sido una broma. “Fue un chiste, se me fue de las manos” . Días más tarde comentó: “Quería hacer públicas mis disculpas a los afectados por mis comentarios sobre la compañía ‘Chicas Doradas Rústica’ .Aclarar que fue un chiste que se salió de control, y que no fue ninguna acusación sobre nada. Muchas gracias”.

Nenu López acusó a Mauricio Diez Canseco de un grave delito. En respuesta, el empresario envió una carta notarial a la argentina exigiendo una rectificación, advirtiendo sobre un posible juicio e indemnización de un millón de dólares | Foto: Magaly TV la Firme (Captura)





Exintegrante de “Las chicas doradas” acusó a Mauricio Diez Canseco por lavado de activos

Nenu López, modelo argentina de 21 años y participante del programa “Cantando 2024″, rememoró su experiencia como integrante de Las Chicas Doradas en 2022, un grupo de bailarinas que trabajó con el empresario peruano Mauricio Diez Canseco. En una reciente entrevista, López confesó que, aunque su intención era ser bailarina, fue rápidamente asignada a cantar sin estar preparada.

“El casting fue terrible. Eran rubias, ahí quedaba. Fui toda nerviosa para bailar y me dicen para cantar también. Pensé en irme, pero hice el casting y sorpresivamente quedé”, compartió. A pesar de las críticas a la calidad de los shows, expresó que sus dos meses en el grupo fueron inolvidables, ya que las trataban “como rockstars”.

Sin embargo, López también lanzó acusaciones graves contra el productor del grupo, insinuando su posible implicación en lavado de activos. “Era lavado de guita (dinero) mal, qué querés que te diga”, afirmó. La modelo, cuyo nombre real es Nerea López, indicó que el productor tenía un patrón extraño de casarse con mujeres de las agrupaciones que creaba, insinuando que esto podría referirse a Diez Canseco.

MÁS INFORMACIÓN: Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo se convertirán en padres tras fecundación in vitro