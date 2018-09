Xuxa habló sobre el abuso sexual que sufrió de niña

Maria da Graça Meneghel, más conocida como Xuxa, es recordada por su alegría y papel en los programas infantiles de los noventa; sin embargo, la historia de su niñez es más complicada de lo que parece. La presentadora brasileña se confesó sobre el abuso sexual que sufrió cuando era niña.

En declaraciones para el periódico argentino ‘Clarín’, la modelo y animadora habló largo y tendido de temas familiares, la política, la reciente muerte de su madre, su paso por la televisión y del abuso que fue víctima en su niñez.

La modelo fue consultada por el abuso sexual que sufrió cuando era niña, y cómo llegó a superar esa etapa tan difícil y con una corta edad.

“Es difícil hasta hoy. No he hecho terapia. Siempre decía que el programa fue mi terapia. No lo hablé ni con mi familia. La cosa empezó muy temprano en mi vida. Una época en que yo no sé ni la edad, pero sé que era muy pequeña”, contó Xuxa a ‘Clarín’.

La estrella brasileña contó que el abuso sexual se dio mientras ella dormía y que ha borrado de su mente quién lo hizo. "Yo me cerré de una manera que no sé quién fue, ni la edad, borré, pero sé que a los 13 años fue la última vez”, agregó en su sentida confesión.

Además, Xuxa confesó que recibió terapia de hipnosis para tratar de recuperar sus recuerdos, pero no tuvo éxito. Incluso, invocó a los jóvenes a que no se queden callados y alcen su voz contra los abusos.

“Busqué hacer hipnosis para ver si conseguía volver, pero intenté dos veces y no lo conseguí. No es una cosa muy fácil para tratar, para hablar, no es fácil revivir todo, pero veo que no estoy sola, hay mucha gente que ya pasó por esto, o está pasando por esto”, señaló Xuxa al medio argentino.

“Los chicos no saben: ¿Cómo van a decir que su tío, su padre, su madre, su abuelo están haciendo algo que los chicos no quieren pero que no saben ni qué es? Sería bueno poder hablar sobre esto para que llegue a la cabeza de los chicos. Es difícil decir: ‘Esta persona que tenía que protegerte te está haciendo mal’”, añadió en sus declaraciones.

En la entrevista, Xuxa también habló de las críticas que aún recibe por su participación en la cinta erótica “Amor, extraño amor” (1982), donde ella tiene una escena íntima con un chico de 12 años (según la descripción del personaje).

“Yo tenía 18 y ellos hablan como si fuera yo de 55 años haciendo una escena con un chico. Cuando quieren ofenderme, hablan de eso y las personas no saben que eso no me ofende [...] Es una hipocresía: esas personas que hablan son personas sucias de cabeza”, manifestó la conductora.