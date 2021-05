Yaco Eskenazi anunció este martes que dejaba el reality de competencia “Esto es guerra” debido a compromisos laborales y familiares. Sin embargo, uno de los hechos que llamó la atención fueron las palabras de Johanna San Miguel, quien se quebró por la noticia.

“Johanna, gracias por regalarme estos cuatro meses, gracias a los guerreros y combatientes”, comentó el actor.

Es ahí donde San Miguel lo interrumpió para manifestar su sorpresa. “No estaba preparada para lo que hemos escuchado ahorita todos. Creo que todos saben perfectamente el cariño que le tengo a Yaco, más allá que sea un capitán, sino como persona”, afirmó la actriz.

Johanna San Miguel se quiebra tras salida de Yaco Eskenazi

Luego, ambos presentaron a quien sería el nuevo capitán de “Los guerreros”: Patricio Parodi.

“No estoy contenta con lo que ha pasado, con la decisión que han tomado ambas partes, no me pone feliz. Estoy muy triste porque te vamos a extrañar mucho y eso me rompe el corazón”, agregó.

Finalmente, la conductora del espacio de América TV reveló que volvió al reality por Eskenazi.

“Como te quiero, como te amo tanto a ti, a tu esposa y a tus hijitos, te suelto y permito que, con todo el amor que te tengo como amiga, que busques tus sueños y que seas muy feliz”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO

Gian Piero Díaz y Johanna San Miguel dedican mensaje a Janick Maceta

Gian Piero Díaz y Johanna San Miguel dedican mensaje a Janick Maceta

TE PUEDE INTERESAR