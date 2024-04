Yaco Eskenazi llegó al set de “Amor y Fuego”, por primera vez, y conversó con Rodrigo González y Gigi Mitre sobre la polémica con Ethel Pozo, quien se molestó por una reciente broma de Natalie Vértiz en televisión. Al respecto, Yaco contó que es un gran amigo del esposo de Ethel; sin embargo, se han visto alejado tras lo sucedido.

Al ser consultado por su explicación al fin de su amistad con Ethel Pozo, Yaco Eskenazi aclaró que él no había terminado su relación amical y que no entendía porque se han distanciado.

“Te juro por mis hijos que no tengo la menor idea, no me queda claro... no entiendo, para mí era más fácil solucionar todo con una llamada, a Natalie no le costaba nada salir a aclarar que fue una broma y pedir que dejen de atacar”, aseguró Eskenazi.

“¿Qué tan grave te hemos hecho nosotros? También decir que desde diciembre ya no somos los mismos. Fue ofensivo y a pesar de eso no le guardo rencor a nadie, yo guardo los mejores recuerdos”, agregó.

Por si fuera poco, Yaco Eskenazi lamentó su alejamiento de Julián Alexander, esposo de Ethel Pozo, con quien compartía una entrañable amistad desde hace más de 25 años.

“Con Ethel nunca hubo nada. Julián es amigo mío desde hace 25 años, es mi amigo del barrio, es mi causa, y me da mucha pena todo lo que está pasando porque ya no sé si es mi causa, yo espero que sí”, precisó.

Karol G en Cusco: así fue su visita a Machu Picchu | VIDEO