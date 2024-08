El exchico reality y conductor de televisión Yaco Eskenazi se coronó como ganador de la octava temporada de “El gran chef famosos”; sin embargo, casi nadie sabe que estuvo a punto de dejar el programa tras una discusión con la producción. Según contó, se frustró cuando se vio obligado a grabar dos episodios distintos en el mismo día.

En una reciente entrevista con el podcast de José Peláez, Yaco Eskenazi contó que grabó el capítulo de la última noche de repechaje, y después, en una segunda grabación, el episodio en el que regresó al programa tras ser eliminado. Según dijo, llegó confiado a la segunda grabación luego de informar que viajaría a Miami para asistir al Perú vs Argentina de la Copa América 2024, lo que imposibilitaba que grabe el siguiente programa. En caso de ser sentenciado, tendría que adelantar su regreso.

“Yo fui feliz y tranquilo, creyendo que me iba a salvar. Por último, pensé que me iban a dar una ayudadita para no ir a sentencia porque tampoco le conviene al programa que no venga. Entonces, si mi plato no estaba tan rico, por ahí me hacían pasar porque no podía venir”, explicó Yaco antes de revelar que el jurado lo sentenció.

“Volé tanto, estaba con tanta rabia. No grabé la entrevista. Me fui, les dije que no iba a grabar porque me habían dicho que Mathías Brivio nunca grababa dos veces en un mismo día. Alguien me había contado eso, entonces les dije: ‘Si Mathías no grababa, ¿por qué me vas a obligar a mí?’ Después pedí disculpas por haberme ido así”, agregó.

En medio de su molestia, Yaco Eskenazi le planteó a su esposa Natalie Vértiz la opción de sabotearse preparando un plato “solo para cumplir”. “Le dije que ya fue, que en la noche de sentencia iba a cocinar así no más, para cumplir y que me eliminen, ya estaba cansado y harto porque no entendía por qué no les gustaba lo que hacía”, confesó.

Sin embargo, su punto de vista cambió al llegar al estadio en Miami, Estados Unidos y cruzarse con fans peruanos, quienes lo motivaron a seguir en la lucha por la Olla de oro de “El gran chef famosos”.

“Me encontré con 60 peruanos que me decían que yo tenía que ganar la olla, que era su caballo ganador y que habían apostado su AFP y su CTS. Natalie me preguntó si de verdad iba ir a perder cuando tanta gente me quería”, relató Yaco, quien finalmente se consagró campeón de la octava temporada.

¿Pamela López inició trámites de divorcio con Christian Cueva?