Yaco Eskenazi a Natalie Vértiz fueron entrevistados por una reportera del programa “Estás en todas” como antesala del regreso de “Esto es guerra”. La entrevista marchaba con normalidad hasta que se vivió un tenso momento entre la pareja de esposos.

Resulta que la reportera de “Estás en todas” se acercó a Yaco para preguntarle sobre los 10 años de “Esto es guerra”. El presentador de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” estaba hablando sobre su retorno al reality juvenil, pero su esposa Natalie interrumpió la entrevista para limpiarle el rostro.

La intervención de Natalie Vértiz no fue del agrado de Yaco Eskenazi, quien no se quedó callado y le pidió a su esposa que no lo trate como un bebé.

“Ay, por qué me tratas como un bebito frente a la tele oe”, expresó el conductor de 42 años y padre de 2 niños.

Ante el comentario de su esposo, la modelo Natalie Vértiz se comenzó a reír de la situación, pero finalmente la entrevista siguió su curso.

