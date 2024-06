Uno de los participantes más queridos y competitivos fue eliminado de “El gran chef famosos”. Yaco Eskenazi se tuvo que despedir del jurado, de José Peláez y sus compañeras tras no pasar la prueba de este lunes y así se convirtió en el sexto eliminado de la competencia.

Para el selecto jurado, todos los competidores fallaron al momento de freír el cuy; no obstante, tenían que salvar a dos personas y ellas fueron Ivana Yturbe y Cielo Torres .

El exchico reality, pese a todos sus esfuerzos, quedó fuera de la competencia, ya que su plato no superó las expectativas. Como en cada una de estas ediciones, los expertos en la cocina ofrecieron unas sentidas palabras.

“Se va un elemento irremplazable en esta temporada. Quienes han seguido tu carrera televisiva, se han encontrado con otra persona, alguien dedicado que cocina para sus hijos. Me ha parecido hermoso ver esa transformación en escena. Donde vayas te van a iluminar los reflectores ”, comentó a su turno Javier Masías.

Al respecto, Yaco Eskenazi se mostró muy agradecido por la oportunidad y aseguró que se lleva muchos aprendizajes a su casa.

“Nunca es fácil asumir una derrota o que te eliminen de algo, pero no me voy triste porque he aprendido más de lo bueno, que de lo malo. Me llevo enseñanzas que no solo me van a ayudar en la cocina, sino también en mi vida, mi manera de ser . A veces se gana, a veces se pierde. Estoy feliz porque a ellas las vi muy metidas y con una sazón que destacaba”, sostuvo el conductor de televisión.

❌ELIMINADO❌ Yaco Eskenazi abandona la cocina de #ElGranChefFamosos 🥹 pic.twitter.com/8czTJJTqab — El Gran Chef Famosos (@GranChefFamosos) June 25, 2024

Confirman repechaje

Segundos antes de que Yaco Eskenazi abandone el set de televisión, José Peláez confirmó al aire que habrá repechaje , lo que quiere decir que los seis eliminados tendrán una última oportunidad para regresar al popular programa de cocina.

Esta noticia alegró a Ivana Yturbe y Cielo Torres, quienes corrieron a abrazar al exchico reality.

“Volví más rápido de lo que pensé. Ahora a jugar el repechaje para tratar de quedarnos y llegar a la final, siempre siguiendo los consejos del jurado. Si tengo una oportunidad más, la debo de aprovechar”, comentó el esposo de Natalie Vértiz.