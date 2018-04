Su historia con el fútbol tiene larga data, pero el Mundial Rusia 2018 lo vivirá desde Lima. Yaco Eskenazi contó que no viajará a Europa para disfrutar del evento deportivo pese a que su amigo, el jugador Jefferson Farfán, ofreció hospedarlo. ¿La razón? Prefiere que esta experiencia sea familiar.

En diálogo con el diario "Trome", el ex integrante de "Esto es guerra" explicó que, al no poder viajar con su esposa y su hijo, optó por no hacer planas para viajar a Rusia.

"Tomé la decisión de no ir porque si no va mi hijo ni Natalie, no voy. Este sería el primer Mundial con mi hijo, pero creo o siento que será más rico vivirlo con él. Me daba pena irme solo sin mi esposa y Liam, por eso no viajaré", relató el conductor, quien contó que tenía alojamiento garantizado en Rusia gracias a Jefferson Farfán.

"Sí, recibí la invitación para alojarme en una de sus casas, pero no iré", afirmó Eskenazi, según cita el mencionado diario.

Antes de incursionar en la televisión, Yaco Eskenazi intentó hacer carrera como futbolista profesional y llegó a ser parte del Deportivo Municipal, club en el que, en su infancia, Jeffersfon Farfán jugó.

Actualmente, Yaco Eskenazi tiene el sueño de que su hijo Liam desarrolle su pasión por el fútbol, por lo que el pequeño ha empezado a entrenarse en este deporte.