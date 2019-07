Yaco y Natalie comparten emotivos mensajes al cumplir 4 años de casados

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz son dueños de una historia de amor de telenovela. Se enamoraron entre flashes y cámaras de TV y no se detuvieron hasta cerrar con broche de oro el romántico ciclo, en una boda televisada.

Han pasado cuatro años desde aquel inolvidable día en que decidieron unir sus vidas en matrimonio y ninguno de los dos quisieron dejar pasar por alto esta importante fecha. A través de sus redes sociales, la pareja compartió su testimonio de amor y total complicidad.

Yaco Eskenazi resumió en un sentido mensaje el gran amor que siente por Natalie y lo feliz que es a su lado.

"¡Salud! Por 4 años de amor, respeto, risas y mucha complicidad. Sigamos creciendo juntos, así poniendo el amor que nos tenemos siempre adelante. Te amo @msperu y la vida contigo es perfecta", escribió Eskenazi en sus redes sociales.

En un extenso texto compartido en Instagram, Natalie Vértiz destacó el respeto y amor que prevalece en su relación con Yaco.

"Feliz aniversario mi querido esposo @yacoturco , 4 años de casados y parece ayer que te dije que sí. Muchas veces me preguntan cómo hago para tener un matrimonio feliz y 'perfecto', y la verdad es que nada en este vida es perfecto. Somos como cualquier pareja en el mundo con sus altos y bajos. Nos amamos y respetamos que es lo más importante, el resto no importa", se lee en la publicación de Natalie.

"Gracias Jacobo por compartir tus días conmigo, el tiempo es lo único que no regresa y tú decidiste darme el tuyo. Me tienes aquí para amarte y para ayudarte a ver la vida más bonita aunque muchas veces no lo sea. Te amo. Vamos a ser felices por muchos años más, ¿te parece? #HappyAnniversary #FelizAniversario #MyRideorDie", culmina el texto

La pareja tiene un hijo de cinco años de edad, llamado Liam Eskenazi Vértiz.