Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi son considerados por muchos como una de las parejas más estables de la farándula peruana. Sin embargo, el conductor de televisión confirmó que estuvo distanciado de su esposa un tiempo.

El conductor de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” contó al diario “Trome” que se separó de la modelo Natalie Vértiz por problemas personales muy difíciles como la muerte de su padre. El exchico reality indicó que el tiempo hizo que las cosas se arreglaran y volvieran a estar juntos.

“En diciembre y enero he pasado una etapa difícil. Cumplí 40 años y mi papá falleció. No todos los seres humanos tomamos las cosas de la misma manera. No quería hablar con nadie. Y eso hizo que me aleje de mi esposa”, reveló Eskenazi.

El también actor dijo que el tiempo pasó y que ahora siguen juntos. “Hoy en día todo está perfecto, seguimos casados y dormimos en la misma cama. Gracias a Dios, ya está pasando la tormenta, nuestra primera tormenta. Estamos felices y planificando nuestro futuro”, sentenció.

Yaco Eskenazi indicó que viene evaluando junto a Natalie Vértiz las posibilidades de convertirse en padres por segunda vez.