El conductor de “En esta cocina... Mando yo” Yaco Eskenazi atraviesa un buen momento en su vida, pues su reciente operación a la rodilla izquierda fue un éxito y ya puede caminar con normalidad. A eso se le suma su vida familiar, al lado de Natalie Vértiz, con quien tiene dos hijos y apunta a tener el tercero.

En una reciente declaración a la prensa, el exchico reality se refirió a la posibilidad de agrandar la familia con su esposa. Además, el presentador de TV aseguró que si tuviese una hija “sería lo máximo”.

“De acá a unos años, sí me animaría por el tercero, me siento tan feliz con dos hijos, que con tres, me sentiría aún más feliz, y si me sale una mujercita, sería lo máximo. Además, estoy agradecido de ver cómo Natalie ama a sus hijos y reparte ese amor, de ver cómo esa chica que conocí a los 21 años se ha convertido hoy en el eje de una familia”, señaló Eskenazi.

Cabe señalar que, este domingo 19 de junio, Yaco Eskenazi celebrará su primer Día del Padre con sus dos hijos Leo y Liam. “Este es mi primer Día del padre con Leo, así que será doblemente especial. Liam y Leo son mis engreídos”, contó.

“Cada hijo llega con un sentimiento especial, cada hijo es un regalo de la vida. Yo siempre he dicho que Liam es una extensión de mi alma, y ahora con Leo digo lo mismo, pero desde otra perspectiva, porque son seres humanos diferentes”, agregó Eskenazi.

Este domingo, a las 7 p.m., Yaco Eskenazi celebrará el Día del Padre con una emisión especial del programa “En esta cocina... Mando yo”. El conductor recibirá muchas sorpresas y, además, llegan al set Micheille Soifer y su papá Marco.