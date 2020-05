Yaco Eskenazi ha sorprendido a todos al protagonizar una sesión fotográfica para Male Fashion Trends, un portal de moda de México. Fue él mismo quien dio a conocer la noticia en su cuenta de Instagram.

El conductor de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” compartió algunas de las fotografías en esta red social, las cuales fueron tomadas en un conocido local de Barranco donde se practica muay thai.

“Por fin les puedo mostrar esta sesión de fotos que hice junto al capo de @rafo_iparraguirre que han sido publicadas en @malefashiontrends #Resistence”, escribió inicialmente en la publicación.

“Las personas que me conocen saben que me es difícil posar ante una cámara no se porque jaja Pero con Rafo salieron al toque! Espero que les guste”, agregó.

Gino Pesaressi, Ignacio Baladán, su propia esposa Natalie Vértiz e incluso Gisela Valcárcel fueron algunos de los conocidos personajes de la farándula local que comentaron la publicación, felicitando a Yaco Eskenazi.

“El más lindo de todos... Siempre”, “Me encantaaa!!!”, “Aparte de tener un graaaaan corazón, churrísimoooo”, “¡Lo máximo, Yaco! Cuidate esta cuarentena, abrazos... Callao está contigo”, escribieron algunas de sus fanáticas en el post, que ya superó los 41,500 “Me gusta”.

Por su parte, el fotógrafo Rafo Iparraguirre también compartió algunas instantáneas de la sesión de fotos y precisó que esta se llevó a cabo antes que empezara la cuarentena por el coronavirus en nuestro país.

Para ver la sesión de fotos completa de Yaco Eskenazi para el portal web Male Fashion Trends puedes hacer click AQUÍ.

