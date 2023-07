El actual conductor de TV, Yaco Eskenazi, recordó el gesto que tuvo el exfutbolista Jefferson Farfán tras haberse conocido por primera vez. De acuerdo con el modelo, Farfán le obsequió un par de zapatillas costosas que él no pudo comprarse.

“Le dije que estaba buscando unas zapatillas y me dijo: ‘Espérate’. Llamó a su chofer, vino y me regaló unas zapatillas que costaban un montón de plata. Yo quería comprármelas, pero no me alcanzaba”, comentó Eskenazi con nostalgia durante una entrevista para el canal de YouTube de Carlos Vilchez.

¿Cómo se conocieron Yaco Eskenazi y Jefferson Farfán?

Yaco Eskenazi contó también la manera en que se conoció con el futbolista. Resulta que uno de los hijos de Farfán era fanático de Esto es Guerra, el reality en donde participaba, por lo que decidió darle un presente al menor.

“Alguien me había dicho que su hijo era hincha de los guerreros. Le llevé una camiseta. Así me lo gané y me quedé conversando con él. Ahí mismo, él tuvo un detalle conmigo”, comentó el exguerrero.

¿Cuál es el vínculo que tiene Yaco Eskenazi con Jefferson Farfán?

El conductor de televisión reveló también la estima que le tiene a Farfán, ya que con los años ha mantenido una amistad, por lo que también destacó su humildad y nobleza con las personas que quiere y estima.

“Jefferson es una persona con una nobleza y un corazón (grandes). Él ha tenido gestos conmigo que van a quedar en mi corazón para toda la vida”, dijo Yaco.

Yaco Eskenazi no pagó nada por su boda con Natalie Vértiz

En otro momento de la entrevista, Yaco Eskenazi comentó que la boda que tuvo con la modelo Natalie Vértiz no le costó dinero, ya que fue cubierta por la productora PRO TV. Además, que la propuesta llegó por parte de la productora Mariana Ramírez.