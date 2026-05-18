Yaco Eskenazi tuvo una larga carrera en televisión, siendo América Televisión su casa por varios años. Sin embargo, en 2024 vivió un cambio total al sumarse como participante de “El gran chef famosos” de Latina, donde vivió un polémico momento cuando el chef Giacomo Bocchio le dijo que le faltaba “humildad de aprendiz”.

En una reciente función de stand up comedy junto al ‘Loco’ Wagner, Eskenazi recordó su primera semana en el programa de cocina de Latina Televisión. Según dijo, le tocó preparar una zarza de criadilla, pero no esperaba las duras críticas del jurado.

“Me estaba calificando, ¿no? Diciéndome y no sé qué me estaba diciendo. Y yo estaba tipo respondiéndole: ‘Ah, sí, que me faltó no sé qué’. O sea, no estaba cuestionando lo que me estaba diciendo, pero sí estaba opinando con él, ¿no? Tratando de entender”, contó Eskenazi.

Yaco Eskenazi recuerda la vez que Giacomo Bocchio le dijo “te falta humildad” en “El gran chef famosos”. (Foto: Captura de YouTube / Yaco Eskenazi)

El tenso momento escaló cuando el jurado le hizo un comentario a Yaco Eskenazi que él, en ese momento, consideró fuera de lugar: “Me dijo: ‘No, no sé qué, bueno, te falta humildad de aprendiz’. Y en ese momento le quería pegar con toda mi alma. Se me subió la temperatura”, señaló.

“Ya respiré y dije: ‘Bueno, ya es mi primer día acá’. Y felizmente usó la palabra aprendiz. O sea, no me dijo: ‘Te falta humildad’. Porque si me decía solamente te falta humildad, ahí sí creo que hubiese cortado las cámaras y le hubiese dicho: ‘Hue…, tú no me conoces. ¿Por qué c… me dices que no soy humilde?’”, agregó.

Yaco precisó que la frase final de Giacomo Bocchio le hizo entender que su comentario no fue con mala intención. “Como no me dijo eso y me dijo solamente de aprendiz, respiré, respiré, respiré, me hizo tomarlo mejor”, precisó.

Yaco Eskenazi recuerda la vez que Giacomo Bocchio le dijo “te falta humildad” en “El gran chef famosos”. (Foto: Latina)

Finalmente, esta fue una experiencia que, aparentemente, le sirvió a Yaco Eskenazi, ya que se convirtió en el ganador de la Olla de oro de la octava temporada de “El gran chef famosos”, superando a Santiago Suárez y Brenda Carvalho, quienes obtuvieron el segundo y tercer lugar, respectivamente.