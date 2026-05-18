Resumen

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Yaco Eskenazi recuerda la vez que Giacomo Bocchio le dijo “te falta humildad” en “El gran chef famosos”. (Foto: Captura de YouTube / Yaco Eskenazi)
Yaco Eskenazi recuerda la vez que Giacomo Bocchio le dijo “te falta humildad” en “El gran chef famosos”. (Foto: Captura de YouTube / Yaco Eskenazi)
Por Redacción EC

Yaco Eskenazi tuvo una larga carrera en televisión, siendo América Televisión su casa por varios años. Sin embargo, en 2024 vivió un cambio total al sumarse como participante de “El gran chef famosos” de Latina, donde vivió un polémico momento cuando el chef Giacomo Bocchio le dijo que le faltaba “humildad de aprendiz”.

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