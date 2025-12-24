Yaco Eskenazi sorprendió al revelar que, en los primeros años de su matrimonio con Natalie Vértiz, llegó a gastar más de S/15.000 en un bolso de lujo como regalo de cumpleaños. La confesión fue realizada durante una entrevista en el pódcast “Yaco y El Loco”, donde el actor y conductor recordó que solía optar por obsequios costosos para fechas especiales.
El capitán histórico de “Esto es guerra” detalló que en esa etapa acostumbraba regalar joyas y accesorios de alto valor, entre ellos un bolso Louis Vuitton de una colección especial. El comentario generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde usuarios recordaron la cercanía de Vértiz con el mundo de la moda y los artículos exclusivos.
En la conversación, Eskenazi explicó que con el paso de los años comprendió que el valor económico de los regalos no siempre representa mayor aprecio. Indicó que actualmente su esposa valora más los gestos sencillos y personales, lo que lo llevó incluso a buscar apoyo externo para sorprenderla con detalles creativos.
“He ido descubriendo que a Natalie le gusta mucho más cuando tengo detalles sencillos. (¿Una carta?) Ya quisiera que sea una carta de amor, porque eso puedo hacerlo. Lo que no puedo hacer es editar un video de Instagram. [...] Tuve que contratar al chico que chambea con ella para que me edite un video de amor con mi foto", confesó el actor.
Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz se conocieron en 2013 durante el reality “Esto es guerra” y contrajeron matrimonio en 2015. En la actualidad, ambos continúan activos en la televisión y las redes sociales, donde comparten aspectos de su vida familiar y profesional, consolidándose como una de las parejas más mediáticas del espectáculo peruano.
