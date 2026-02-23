Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Yaco Eskenazi se sincera tras reconciliación con Ethel Pozo. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Yaco Eskenazi y Ethel Pozo habían formado unas de las duplas más populares de la televisión peruana; sin embargo, algunas diferencias hicieron que se alejen y pasen dos años sin hablarse. Ahora, los famosos han hecho las paces y confirmaron que trabajarán nuevamente juntos.

