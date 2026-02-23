Yaco Eskenazi y Ethel Pozo habían formado unas de las duplas más populares de la televisión peruana; sin embargo, algunas diferencias hicieron que se alejen y pasen dos años sin hablarse. Ahora, los famosos han hecho las paces y confirmaron que trabajarán nuevamente juntos.

En una reciente edición del podcast “Yaco y el Loco”, que Eskenazi comparte con el ‘Loco’ Wagner, el exintegrante de “Esto es guerra” decidió romper su silencio sobre su alejamiento de Ethel Pozo.

Al hablar de su ingreso como conductor de “La Granja VIP”, Yaco aseguró que se siente feliz de volver a la televisión y de haberse reconciliado con Ethel Pozo.

“Estoy contento porque hace dos años no hacía televisión. Pero hoy en día, una de las cosas por las que, digamos, acepté y conversé era porque iba a hacer que una amistad que se había roto tontamente se junte. Ethel ha sido mi amiga 5, 6 años, y por una desafortunada confusión tuvimos una discusión”, contó Yaco.

Conductores están a la espera de nuevas propuestas televisivas.

“Cuando tú trabajas cinco o seis años con una persona... hemos compartido, conozco a sus hijas, conozco a su esposo, que es amigo mío mucho antes que ella. Entonces, sí me daba mucha pena y durante dos años yo tuve que mantener silencio porque no me iba a meter con nadie, no me iba a pelear con nadie”, agregó.

Según explicó, cuando le contaron que había la oportunidad de ser parte de “La Granja VIP” junto a Ethel Pozo, él aceptó sin problemas y ambos se sentaron a conversar y solucionaron sus problemas.

“Dos años sin decirnos una palabra. Cuando me junto para que me ofrezcan este proyecto y me dicen que es con ella y que ella también estaba de acuerdo con que sea yo, obviamente me siento a conversar con ella. Hablamos como dos adultos y se solucionó”, precisó.