Yahaira Plasencia está en su mejor momento. Tras asistir al avant premiere de “La Foquita: el 10 de la calle”, ella presentó su nuevo tema, “Cobarde”, junto Sergio George; que en menos de 12 horas obtuvo más de 200 mil reproducciones en YouTube. Aún así, es una de las personas más comentadas de la farándula por otros motivos: Jefferson Farfán y Melissa Klug. El Comercio la entrevistó.

Hace poco lanzaste tu nuevo tema, ‘Cobarde’. Cuéntanos un poco más sobre este video que grabaste en Cuba y de la mano de tu productor musical, el reconocido Sergio George.

Este video es muy diferente al anterior, es ‘top’ y mucho más profesional. Sé que la canción va a llegar a mucha gente. En el video estamos contando una pequeña historia, hay mucha diversión y baile. Estamos contentos con el resultado.

¿Es cierto que en el afán de que tu carrera siga creciendo es probable que te vayas a vivir al extranjero?

Sí, es algo que estamos conversando con Sergio, vamos a ver qué pasa, pero no es que ya esté decidido del todo. Estoy en las manos de un grande, sé de su talento y trayectoria. La mentalidad y visión que tiene es totalmente distinta, confío mucho en él y en cómo me quiere ver como artista.

Han pasado algunos años de tus inicios en la música. Sin embargo, aun sigues siendo muy criticada por tus antifans y por algunos periodistas de la televisión, a tus veinticinco años ¿Esto te sigue afectando?

Las críticas ahorita no me afectan nada, ni siquiera veo televisión, ni tampoco veo programas de personas que me hieren.

¿Te resbalan?

Es que ya no soy la Yahaira de antes que se echaba en su cama y lloraba al lado de sus papás, la Yahaira que tenía 22 años. Ahora me siento más fuerte, más madura. Creo que el defecto más que grande que tuve es que no sabía como manejarme frente a la prensa.

Yahaira Plasencia.

¿Consideras que algunas críticas fueron injustas?

Ya no me importa, los golpes me han ido haciendo más fuerte y madura.

¿Magaly Medina te ha hecho llorar con sus críticas?

Antes, ella y muchas otras personas más, ella no ha sido la única.

Si bien dices que has madurado ¿Qué es lo que todavía queda de la chiquilla del Rímac?

El carácter fuerte que todo el mundo conoce y el barrio me quedarán siempre.

Sorprendió tu presencia en el estreno de la película de Jefferson Farfán ¿Te hubiera gustado participar en la cinta?

Asistí porque era un momento importante para él, y si bien me gustaría actuar, en la película de Jefferson, ahí precisamente no.

Dicen que ha sido el momento para oficializarte ¿Lo consideras así?

Se dicen muchas cosas, yo sé cómo realmente son.

Melissa Klug ha enviado una carta en la que asegura sus hijos no asistieron al estreno de ‘La Foquita: El 10 de la calle’ porque tu estuviste ahí.

La señora puede decir lo que le parezca, pero yo jamás me jugaría con unos niños.

¿Te molestan las comparaciones con Daniela Darcourt?

No, y no soy amiga de Daniela, pienso que en el Perú hay demasiado talento y si una sale al extranjero, salen todas. Sergio siempre me dice que mientras estemos en la candela y yo lo sepa manejar, todo bien. Cada día estoy aprendiendo más.

En una entrevista fuera dijiste que te llamaban ‘La Patrona’ ¿De dónde salió eso?

Mis músicos me llaman así y los animadores de las discotecas también, y se fue quedando en el tiempo.

¿En tus relaciones también eres ‘La Patrona’?

No se trata de quién manda en una relación.

¿Qué tipo de relación llevas con Jefferson Farfán?

Eso creo que todo el Perú lo sabe. Tenemos una bonita relación y no tenemos nada que esconder.

Pero se mantienen en perfil bajo…

No sé que pasará más adelante, pero no tenemos nada que mantener en perfil bajo, nos han visto juntos y lo van a seguir haciendo.

¿Cómo definirías a Yahaira?

En tres palabras: Fuerte, trabajadora y luchadora.

¿Y a Jeffry?

Luchador, buena persona y trabajador.

Las historias de ambos tienen similitud considerando que ambos son chicos de barrio que han conseguido el éxito.

Uy, en el caso de él, el éxito ya lo súper logró, yo estoy en camino, y sí claro tenemos historias parecidas. Siento que para conseguir el éxito me falta muchísimo, pero en el camino estoy aprendiendo.

Yahaira Plasencia y Sergio George, junto al cual canta "Cobarde".

