La cantante Yahaira Plasencia se refirió a las imágenes en las que aparece al lado del chico reality Pancho Rodríguez. Según dijo, ambos suelen reunirse con amigos porque mantienen una fuerte amistad.

La intérprete de “Y le dije no” fue invitada al programa “América Hoy” y contó detalles de su llegada a la final de “El artista del año”. Además, fue consultada nuevamente por su cercanía con el ‘combatiente’, a lo que respondió que son muy buenos amigos.

“Ayer domingo (12 de diciembre) me llamó y me dijo: ‘Yaha, ¿vamos a dar una vuelta? tengo que contarte unas cosas’. Hablamos mucho, fuimos al malecón de Miraflores porque a mí me encanta el mar”, manifestó Yahaira.

“No es la primera vez, vamos un montón de veces, solo que ahora han tenido la suerte de grabarnos, pero vamos siempre a comer, al sur, con mis primos. Siempre estamos reunidos, nos han grabado y normal. Somos amigos”, agregó la salsera.

Como se recuerda, Yahaira Plasencia y Pancho Rodríguez mantienen una sólida amistad desde hace varios meses. Ambos han sido vistos juntos en reuniones, e incluso el chico reality la fue a ver en los ensayos de “El artista del año”.

Por otro lado, Yahaira Plasencia logró clasificaR a la gala final de “El artista del año”; sin embargo, lo hizo como sentenciada. Ahora tendrá que medirse contra César Vega en un versus del cual solo uno podrá buscar la oportunidad de coronarse como campeón.

