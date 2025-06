Pese a que lo negó en un inicio, la cantante Yahaira Plasencia admitió que su próxima canción es una respuesta a Jefferson Farfán y las indirectas que le mandó en el videoclip del tema “Amá Charo”, donde la ‘Foquita’ hace mención a una “reina sin trono”.

En declaraciones para “Amor y Fuego”, Yahaira Plasencia admitió, entre risas, que no tenía pensado lanzar una nueva canción, pero al escuchar el tema donde participa su expareja, no tuvo reparos en escribir su próximo hit.

“De la nada, ¡pum! ‘Reina sin corona’, ‘que te pagué el wifi’, ‘que apagué la luz’, ‘como yo no hay’… ¿Qué pasó? ¿creo que te me agrandaste?... Sacaron a una rubia, con la corona que se te cae. Bueno, normal, está bien. Yo sé lo que soy, yo sé lo que valgo. Y bueno, no dije nada, pero ¡pum!, se me prendió el foquito", explicó.

Jefferson Farfán protagoniza el videoclip de "Amá Charo", primer tema de La Timba Caliente. (Foto: Captura de video)

“Es una canción que no estaba planeada, no estaba en mi disco, pero como vi ¡pum! (la indirecta), dije: ‘Bueno, gol de media cancha, yo directo al arco, nada que choco palo’. Despertaron a la patrona”, agregó la salsera.

Al ser consultada por cuánto tiempo le costó escribir el tema, Yahaira aseguró que no fue mucho, ya que “abrí mi celular (y busqué). Uno tiene cosas antiguas, pues”.

La cantante Yahaira Plasencia admitió que su nueva canción es una respuesta a Jefferson Farfán. (Foto: Captura de video)

De esta manera, Yahaira Plasencia se prepara para el estreno de su nuevo tema, el cual ha generado bastante intriga en redes sociales. La entrevista con “Amor y Fuego” la cerró con un peculiar “Toma luz”, en referencia a la frase de la ‘Foquita’: “Dame luz”.