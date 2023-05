Yahaira Plasencia se encuentra feliz por el nuevo proyecto musical en el que está. La salsera hace poco lanzó el tema ‘Acaríciame’, el éxito de María Conchita Alonso, y salió a responderle a los que la critican su carrera artística por no sacar temas inéditos sino puros covers.

La ‘reina del totó’ explicó que en realidad ella no hace covers sino que hace reversiones, donde le da un toque más actual, por eso es que forma parte del disco ‘Éxitos de Juan Carlos Calderón’ que se compone de diferentes hits de los 80 y 90.

“Feliz de que el single promocional sea el tema ‘Acaríciame’, pero ahora en una versión más actualizada, más chévere para que puedan bailar junto a (la cantante) Canela China que le da el toque urbano”, declaró a El Trome.

Yahaira Plasencia también agregó que “yo creo que no son covers, son canciones versionadas, distintas. Por ejemplo, esta canción con el toque urbano de Canela hace que sea completamente distinta. En las radios escuchas la salsa, el reguetón actual, pero no esa música tan bonita que teníamos de antes. Entonces, por qué no hacer algo bailable para que los jóvenes también se nutran del romanticismo que había en ese tiempo (...) vendrán muchas críticas y me las aguanto porque son canciones que a mí me encantan”.

Yahaira Plasencia anunció que ya no trabajará con Sergio George

La cantante contó que ya no seguirá trabajando con el productor Sergio George y que estos nuevos proyectos los encara sola. Sin embargo, no descartó que en un futuro vuelvan a colaborar, dado que han cerrado su trato en “buenos términos”.

“Estoy superagradecida con Sergio, ha aportado muchísimo en mi carrera artística y profesional en todo aspecto”, declaró en RPP. Asimismo, destacó “las enseñanzas” del productor estadounidense, quien le “abrió la mente” y le ayudó a “ver más allá de lo que puedo dar como artista, mujer, persona”.