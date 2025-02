La cantante Yahaira Plasencia fue invitada al programa “América Hoy”, donde no pudo evitar ser consultada por la reciente separación de su expareja Jefferson Farfán y la modelo Xiomy Kanashiro. Como se recuerda, la salsera y el exfutbolista mantuvieron un romance ya hace varios años.

En declaraciones al programa de América Televisión, la cantante aclaró que Jefferson Farfán no forma parte de su vida hace cinco años, por lo que haga o deje de hacer no representa nada relevante para ella.

“Esa persona (Jefferson Farfán) no está en mi vida hace cinco años, no es un tema relevante para mí, cada persona actúa como quiere actuar y está bien”, señaló la salsera.

Yahaira Plasencia se pronunció sobre el fin de la relación de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro. (Foto: Captura de video)

La intérprete de “Y le dije no” aseguró que prefiere no opinar de la vida de su expareja, pero no tuvo reparos en mandar un misterioso mensaje tras la ruptura de la ‘Foquita’ y la integrante de “La casa de la comedia”.

“No sé por qué no le duran las parejas (a Jefferson Farfán). Lo conozco, pero preferiría no decir lo que pienso porque no es un tema relevante en mi vida. Yo le deseo el bien a todo el mundo, si encuentran el amor que lo disfruten y si han terminado o no, por algo también será, así es la vida”, precisó Plasencia.

Como se recuerda, Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro anunciaron, a través de escuetos comunicados, que tuvieron una relación sentimental; sin embargo, solo lo hicieron para dar a conocer que dicho romance había llegado a su fin por razones no confirmadas.

América hoy también recibió la visita de Yahaira Plasencia y Michelle Soiffer