La salsera Yahaira Plasencia fue entrevista en Estados Unidos por el programa "People" en español. La peruana se encuentra en ese país promocionando el tema 'Y le dije no'.

Yahaira Plasencia habló de sus inicios en el mundo de la música y se refirió a sus apelativos con la que se hizo conocida en Perú.

“En realidad en Perú me dicen ‘la reina del totó’, me dicen ‘la Yaha’, me dicen ‘la Patrona’, no es que un solo apelativo se puede decir, o ‘la licuadora’ también me han puesto, porque yo bailo bastante, entonces me ponen muchos apelativos”, contó la salsera a “People” en español.

Yahaira Plasencia también mencionó que se encuentra soltera en la actualidad. "El amor de mi vida es mi carrera. Estoy 100% proyectada en eso", indicó.

La peruana también mencionó algunas cualidades que debe de tener el hombre que la conquiste. “Me gustaría un hombre trabajador, que vaya a la par conmigo y llevarnos súper bien. Que haya mucha confianza y que entienda mi carrera”, concluyó.