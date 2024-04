La cantante Yahaira Plasencia cumplió 30 años y lo celebró en Las Vegas, Estados Unidos, donde se encuentra para ser parte de la alfombra roja de los Latin American Music Awards 2024. Durante una visita con Sergio George, la intérprete peruana volvió a coincidir con Marc Anthony y no dudó en retratar el momento con una fotografía.

A través de sus stories de Instagram, la intérprete nacional compartió su fotografía al lado del reconocido cantante de salsa. “Como siempre, tan buena onda”, escribió Plasencia junto a la imagen que publicó.

Sobre su encuentro con el icónico intérprete de “Vivir mi vida” y “Tu amor me hace bien”, Plasencia aseguró que ya van varias veces que coincide con él y siempre se porta como un caballero y es “buena onda”.

“Ha sido un día muy bonito también porque vi a Marc Anthony, no sabía que venía. Esta es mi cuarta foto con él y estoy muy contenta porque él es muy buena onda, chévere y siempre nos da consejos. (Él) está con su señora, que es una belleza. Ha sido un gran día”, expresó la salsera.

Yahaira Plasencia coincide con Marc Anthony en Las Vegas, en la previa de los LAMA's 2024. (Foto: Captura de IG)

Adelantándose a las críticas, Yahaira Plasencia también respondió a las personas que cuestionan su participación en los LAMA’s 2024 y aclaró que no le interesa lo que digan de ella, ya que, bien o mal, sigue en boca de todos.

“Quería decirles que mañana es el gran día, quiero ver varios shows. El show de Anitta, Peso Pluma, el de Marc. No sé que están hablando allá en Perú, pero no me importa, total, están hablando que es lo importante. Sigan hablando, sobre todo tú, brujita, sigue”, respondió.

Como se sabe, Yahaira Plasencia cumplió 30 años el pasado 23 de abril y lo celebró en Estados Unidos, donde la noche de este 25 de abril será parte de la alfombra roja de los Latin American Music Awards 2024.