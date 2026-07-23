Yahaira Plasencia deja entrever posible reconciliación con Magaly Medina. (Foto: Instagram / @yahairaplasencia - @magalymedinav)
Yahaira Plasencia deja entrever posible reconciliación con Magaly Medina. (Foto: Instagram / @yahairaplasencia - @magalymedinav)
Por Redacción EC

Yahaira Plasencia sorprendió al revelar que está dispuesta a poner fin al enfrentamiento judicial que mantiene con Magaly Medina. La salsera aseguró que existe un acercamiento entre ambas partes y que, por primera vez, ve posible una reconciliación con la conductora de televisión.

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