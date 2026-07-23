Yahaira Plasencia sorprendió al revelar que está dispuesta a poner fin al enfrentamiento judicial que mantiene con Magaly Medina. La salsera aseguró que existe un acercamiento entre ambas partes y que, por primera vez, ve posible una reconciliación con la conductora de televisión.
Yahaira Plasencia sorprendió al revelar que está dispuesta a poner fin al enfrentamiento judicial que mantiene con Magaly Medina. La salsera aseguró que existe un acercamiento entre ambas partes y que, por primera vez, ve posible una reconciliación con la conductora de televisión.
La intérprete de “Ulala” contó que la demanda presentada contra Magaly Medina en 2024 continúa su curso y ya se encuentra en etapa de juicio oral. Sin embargo, explicó que recientemente ambas sostuvieron una reunión junto a sus abogados con el objetivo de explorar una salida conciliatoria al conflicto.
“Todavía sigue. La demanda contra la señora Magaly Medina fue presentada en el 2024. Ya entramos a juicio oral, pero tuvimos la grata oportunidad de reunirnos personalmente y conversar sobre la demanda para llegar a un buen acuerdo y a una conciliación. De hecho, ambas partes tenemos que estar satisfechas con lo que deseamos”, contó la salsera al diario Trome.
Según detalló, el encuentro permitió que conversaran cara a cara sobre la situación que las enfrenta desde hace más de dos años. Yahaira señaló que la intención es llegar a un acuerdo que deje satisfechas a ambas partes y evite que el proceso llegue a una resolución judicial definitiva.
Lo que más llamó la atención de sus declaraciones fue que descartó cualquier interés económico y puso en claro su condición para llegar a una posible conciliación.
“He dicho que, si llegamos a una conciliación, lo único que deseo son las disculpas del caso, nada relacionado con el tema monetario. Yo no necesito dinero porque soy una mujer que trabaja desde muy joven. También desistiría de la demanda y, a partir de ese momento, si se firma un acuerdo de conciliación, ambas nos tratemos con el respeto que, desde un inicio, creo que debió existir”, precisó.
Yahaira Plasencia también destacó que la conversación con Magaly Medina se desarrolló en buenos términos. Incluso calificó a la periodista como una persona respetuosa durante la reunión y expresó su esperanza de que el diálogo continúe avanzando para cerrar definitivamente este capítulo.
Yahaira Plasencia, la cantante y personalidad de televisión peruana, comparte su profundo deseo de ser madre en recientes entrevistas. Revela que ha pensado tener un bebé con una expareja y menciona que ya tiene nombres para sus futuros hijos, aunque prioriza su carrera artística en este momento.