La cantante Yahaira Plasencia salió al frente y desmintió las recientes declaraciones de Magaly Medina, quien dijo que la intérprete de “Ulala” fue despedida de “Al sexto día”, programa de Panamericana que conduce todos los sábados.

A través de sus redes sociales, la salsera compartió un video en el que descartó haber sido despedida y aseguró que este fin de semana tendrá “un programón”.

“Hacía esta historia para decirles que no se pierdan ‘Al Sexto Día’ que tenemos un programón, muy bonito la verdad”, señaló Plasencia.

En otro momento del video, la salsera hizo un llamado a sus seguidores a que hagan caso omiso a las críticas y que no le crean nada a Magaly Medina, a quien dijo que no la quieren ni en su canal por sus recientes roces con Ely Yutronic y Pamela Vértiz.

“También para decirles que no se dejen llevar por tanta estupidez que habla la única persona de este mundo que ni su canal la quiere, ni la gente de ahí la quiere. No se dejen llevar por tanta estupidez que habla esa señora a veces me impresiona, de verdad”, aseguró.

Como se recuerda, el pasado 24 de mayo, Magaly Medina habló sobre Yahaira Plasencia y aseguró que tenía los días contados al frente del programa de Panamericana. “Le dijeron ‘bye, bye’ porque no funciona, por eso sale de la tele porque no hay audiencia… El mundo de la música le dio la espalda y la conducción también”, dijo.

