Yahaira Plasencia llegó con la mejor actitud al programa Hoy Día de Telemundo, donde presentó su más reciente sencillo, El exmachito. Desde el primer instante en que apareció ante las cámaras, la artista peruana derrochó sensualidad, carisma y energía, ganándose los aplausos del público internacional.

Sin embargo, la presentación tomó un giro inesperado cuando Carlos Calderón, uno de los conductores del programa, le recordó su pasada relación con el futbolista Jefferson Farfán. Aunque intentó disimular su incomodidad, las cámaras captaron la reacción de la cantante, que rápidamente se hizo viral.

“ Yo sé que tuviste una relación amorosa con un futbolista muy famoso peruano, Jefferson Farfán, que fue muy mediático. No sé, ¿tendrá algo que ver este tema? Porque tiene una frase que dice: ‘¿Qué te pasó? No que muy machito, qué tal jugador, se metió otro gol y se quedó solito’”, comentó el conductor del espacio, generando risas y sorpresa entre los presentes.

Yahaira, lejos de perder la compostura, respondió con picardía: “Mira que esta canción va dedicada para todos esos hombres tramposos y miserables. Y al que le caiga el guante, que se lo chante, como decimos en Perú .”

Carlos Calderón relacionó la letra del tema con su mediática historia de amor con la ‘Foquita'. (Foto: Composición)

El intercambio continuó con humor cuando el presentador añadió: “Y si es guante de portero, mejor”, a lo que Yahaira replicó entre risas: “¡Mejor todavía!”.

Tras el momento incómodo, la salsera retomó la buena vibra y deslumbró con su coreografía de El exmachito, acompañada de un reconocido bailarín. Su presentación encendió el set y logró que los conductores bailaran junto a ella.

En redes sociales, los usuarios no tardaron en comentar la escena. Algunos destacaron su profesionalismo, mientras otros bromearon con el recuerdo de su exrelación.

“Jajaja, ¿cómo la presentaron? Como la ex de Farfán”, “Éxitos, Yahaira, nos alegramos por tus triunfos”,“¿En serio habló de Farfán?”, “Si es para él, le queda perfecto el tema.”

Pese a las bromas, el público coincidió en reconocer el esfuerzo y la proyección internacional de Yahaira Plasencia, quien continúa consolidando su carrera musical fuera del Perú.