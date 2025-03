La salsera Yahaira Plasencia se unió a la Marcha por la Paz en el Centro de Lima, una movilización que busca exigir al Gobierno medidas concretas contra la delincuencia y extorsiones que azotan al Perú.

Esta iniciativa surgió tras el asesinato de Paul Flores ‘El Ruso’, integrante de Armonía 10. De ese modo, la artista, quien denunció haber sido extorsionada, dijo que vive con temor, por lo que ha contratado agentes de seguridad.

¿Qué dijo Yahaira Plasencia sobre la inseguridad en el país?

Durante una entrevista con el programa “Todo se filtra”, Plasencia manifestó su preocupación por la situación actual del país.

“El Perú está viviendo una situación lamentable. Los peruanos ya no podemos estar tranquilos, no podemos ni trabajar en paz porque la delincuencia le está ganando la batalla al país”, declaró.

Asimismo, la cantante criticó la falta de acción de las autoridades. “Levantamos nuestra voz porque queremos trabajar en paz. [...] Tengo que andar con seguridad para todos lados. Voy a los conciertos con miedo por todo lo que está pasando” , agregó.

Artistas y músicos se unen en el paseo de los héroes Navales para llegar juntos a la manifestación que se concentrará en la plaza San Martin | Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

¿Yahaira Plasencia fue extorsionada?

Días antes, Yahaira Plasencia reveló que ha sido víctima de extorsión y que, por temor, tuvo que cancelar varias presentaciones.

“Yo he cancelado muchas presentaciones por miedo, por temor a que pase algo... Me ha pasado, por supuesto, y yo me he quedado callada por miedo muchas veces”, confesó en ‘América Hoy’.

En ese sentido, criticó la ineficacia de las autoridades: “Lo único que hacen es poner un estado de emergencia que no ayuda en nada y nosotros seguimos con miedo, seguimos trabajando con miedo”.

Artistas se unen en la Marcha por la Paz

La movilización reunió a destacadas figuras del espectáculo, como los Hermanos Yaipén, Daniela Darcourt y Corazón Serrano. Inicialmente, estos artistas descartaron sumarse a las marchas del 21 de marzo, pero tras recalcular, confirmaron su participación.

Desde la Plaza San Martín, los manifestantes iniciaron su recorrido portando carteles con mensajes de protesta y exigiendo respuestas del gobierno. La marcha se dirigió hacia la avenida Abancay, donde los asistentes esperaban ser escuchados por el Congreso de la República.