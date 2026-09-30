Yahaira Plasencia habló sobre el proceso que terminó en una conciliación con Magaly Medina y explicó las razones por las que decidió dejar atrás el conflicto legal que mantuvo con la conductora. Durante su participación en el programa Sin + que decir, la cantante señaló que las experiencias que atravesó durante este año y la situación de su madre cambiaron su manera de ver la disputa.

La intérprete reconoció que los comentarios realizados por Medina en el pasado la afectaron tanto a ella como a su familia. Sin embargo, explicó que actualmente prefiere concentrar su tiempo y energía en sus seres queridos y en su trabajo.

“Creo que era algo que no tenía sentido. De hecho, sí, cuando pasó en algún momento todo lo que dijo, sí me afectó a mí, a mi familia. Pero ya con todo lo que ha pasado en este año con mi mamá, ves la vida desde otra perspectiva”, explicó.

Plasencia señaló que, a partir de las experiencias familiares que enfrentó, continuar con una disputa legal dejó de ser una prioridad. “Digo: ‘Yo no tengo tiempo para eso , sino tengo tiempo para mi energía para mi madre, mi familia, para mi trabajo, para hacer las cosas bien’”, manifestó.

Luis Fernando propició el acercamiento

La cantante también reveló que el acercamiento con Magaly Medina no comenzó directamente entre ellas. Según contó, Luis Fernando fue quien tomó la iniciativa de comunicarse con la conductora y plantearle la posibilidad de que ambas conversaran.

“ La verdad fue Luis Fernando quien le escribió a Magaly, él le escribió a Magaly. ‘Sabes qué, tú tienes que conocer a Yahaira, Yahaira es una chica buena onda, muy buena hija, ella no se mete con nadie. Yo creo que ustedes dos damas empoderadas pueden conversar y llegar a un diálogo y llegar a una conciliación’”, relató.

De acuerdo con Plasencia, Medina respondió favorablemente al mensaje y facilitó el contacto de una persona para coordinar el encuentro. Posteriormente, ambas se reunieron en las instalaciones de ATV antes del inicio de uno de los programas de la conductora.

“ Nos hemos reunido las dos en ATV, antes de empezar su programa. Ella con su productor, yo fui también, conversamos bastante y llegamos a un acuerdo bien chévere”, contó la cantante.

Plasencia explicó que una jueza emitió recientemente un documento relacionado con el proceso de conciliación. Según su relato, el acuerdo contempla condiciones relacionadas con el respeto, el diálogo y la buena educación entre ambas.

Asimismo, señaló que Medina debía ofrecerle disculpas públicamente durante su programa. Sin embargo, la cantante decidió realizar también una disculpa frente a las cámaras.

“Incluso ella tenía que pedirme disculpas en su programa y por cortesía le dije: ‘Yo también puedo hacerlo’, sin ningún problema, y lo hice también” , precisó.

Para Plasencia, el acuerdo permitió cerrar el conflicto. “Yo creo que es un buen mensaje para la sociedad, cero rencor, para no tener el alma así. Yo creo que solté, me siento mucho más tranquila ”, afirmó.

La cantante también destacó las palabras que Medina dedicó a su madre y señaló que quiso agradecer personalmente ese gesto.

“Yo le agradecí porque dijo unas palabras muy bonitas para mi madre, le deseo lo mejor en esta etapa que ya pasó, eso también se agradece. Creo que es humano errar y también es humano pedir disculpas ”, expresó Plasencia.

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