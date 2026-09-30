Yahaira Plasencia cuenta por qué decidió dejar atrás su conflicto legal con Magaly Medina. (Foto: Capturas de YT)
Yahaira Plasencia cuenta por qué decidió dejar atrás su conflicto legal con Magaly Medina. (Foto: Capturas de YT)
Por Redacción EC

Yahaira Plasencia habló sobre el proceso que terminó en una conciliación con Magaly Medina y explicó las razones por las que decidió dejar atrás el conflicto legal que mantuvo con la conductora. Durante su participación en el programa Sin + que decir, la cantante señaló que las experiencias que atravesó durante este año y la situación de su madre cambiaron su manera de ver la disputa.

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