Yahaira Plasencia se mostró muy feliz al confirmar que su hermana menor, Silvana Plasencia, espera a su primer hijo junto a su pareja Bryan Grados. La cantante compartió su reacción y expresó el cariño que siente por ambos ante esta nueva etapa.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Silvana compartió fotografías de las ecografías y un mensaje sobre la llegada de su bebé. En la publicación, hizo referencia al inicio de una nueva etapa junto a Bryan y a la familia que están formando.

Tras conocer el anuncio, Yahaira Plasencia no tardó en pronunciarse y manifestó que todavía le cuesta asimilar que su hermana menor esté próxima a convertirse en madre. Además, destacó el cariño que siente por ella y el orgullo por la mujer en la que se ha convertido.

Yahaira Plasencia compartió un mensaje dirigido a su hermana menor tras conocer la noticia de su embarazo. (Foto: Instagram / @bryan_jr_6)

“Aún me cuesta creerlo, una bebé teniendo otra bebé. Te amo hermana mía, soy FELIZ de verte FELIZ, estoy orgullosa de la mujer en la que te has convertido”, escribió la cantante en sus redes sociales.

Asimismo, Yahaira dedicó unas palabras a Bryan Grados, pareja de Silvana, a quien expresó su respaldo en esta nueva etapa. “Elegiste al hombre correcto, Bryan es un caballero y te ama. Estoy segura que será un increíble papá. Los amo y espero a mi sobrina con ansias”, escribió la salsera.

Por su parte, Silvana Plasencia aclaró que todavía no conoce el sexo de su bebé, por lo que no podía confirmar si esperaba una niña o un niño. De esta manera, la joven precisó la información luego de que su hermana hiciera referencia a una sobrina en su mensaje público.

Yahaira Plasencia compartió un mensaje dirigido a su hermana menor tras conocer la noticia de su embarazo. (Foto: Instagram / @yahairaplasencia)

Por ahora, Silvana y Bryan Grados se preparan para convertirse en padres por primera vez. Mientras tanto, Yahaira Plasencia continúa compartiendo la emoción que le genera esta noticia familiar y el cariño que siente por su hermana.